उत्तर प्रदेश में फिर बढ़े CNG के दाम: आगरा-लखनऊ समेत कई शहरों में एक नवंबर से लागू होगी संशोधित दर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सीएनजी की कीमत में फिर बढ़ोतरी की गई है। ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुलतानपुर में सीएनजी के खुदरा मूल्य संशोधित किए हैं। लखनऊ में सीएनजी की कीमत एक रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 108 रुपये हो गई है। नई दर एक नवंबर की सुबह छह बजे से लागू होगी।

ग्रीन गैस लिमिटेड के डीजीएम मार्केटिंग प्रवीण सिंह ने बताया कि सर्दियों में गैस की मांग बढ़ने और वैश्विक आपूर्ति को लेकर अनिश्चितताओं के चलते रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) की खरीद लागत में वृद्धि हुई है। इसी के चलते सीएनजी की खुदरा कीमतों में संशोधन किया गया है।