यूपी बिछेगा 322 KM लंबा सड़कों का नेटवर्क, प्रदेश में 17500 करोड़ से तैयार होंगे 4 नए एक्सप्रेसवे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में बनने वाले चार नए लिंक एक्सप्रेसवे सभी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेंगे। इससे निवेशकों की राह आसान होगी और राज्य के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। 322 किलोमीटर की लंबाई वाले इन एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 17542 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के अनुसार एक्सप्रेसवे के नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ राज्य के किसानों और कृषि उत्पादों के कारोबार को मिलेगा। उन्होंने बताया कि दूध, फल और सब्जियों की ढुलाई तेज होने से इनकी बाजार तक पहुंच आसान होगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।