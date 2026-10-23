UPSSSC PET: लखनऊ में पीईटी एग्जाम के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें, 24 घंटे मिलेगी परिवहन सुविधा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के परीक्षार्थियों के लिए परिवहन निगम अतिरिक्त बसें चलाएगा। लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय परीक्षा के दौरान बसें उपलब्ध रहेंगी। समूह ग के पदों पर 25 से 30 अक्टूबर और एक नवंबर को लखनऊ के 30 केंद्रों पर होगी। हर दिन दो पालियों में परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर तीन से पांच बजे तक होगी।

अवध बस डिपो के एआरएम को परीक्षार्थियों को परिवहन सेवाएं मुहैया कराने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। मार्गवार परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। यह बसें आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से 24 घंटे मिलेंगी। बसों की सेवाओं में जनरथ बसें भी होंगी, परीक्षार्थी आनलाइन सीटों की बुकिंग करा सकते हैं। हर मार्ग पर अतिरिक्त साधारण बसें चलेंगी।

पीईटी में बिहार राज्य से 10 हजार 122 परीक्षार्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया है। वहीं, यूपी के अंबेडकर नगर से 11 हजार 888, बलिया से 13 हजार 656, बाराबंकी से 23915, बस्ती से 3000, हरदोई से 21109, लखीमपुर खीरी से 2096, लखनऊ के 845, रायबरेली से 18540 और गोरखपुर से 5573 परीक्षार्थी आएंगे।

लखनऊ से बरेली के बीच चलेगी विशेष ट्रेन यात्रियों व प्रतियोगी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन गाड़ी संख्या 05011/05012 लखनऊ जंक्शन-बरेली जंक्शन परीक्षा विशेष गाड़ी का संचालन करेगा। गाड़ी संख्या 05011 लखनऊ जंक्शन-बरेली जंक्शन परीक्षा विशेष गाड़ी का संचालन 24, 29 व 31 अक्टूबर को व गाड़ी संख्या 05012 बरेली जंक्शन-लखनऊ जंक्शन परीक्षा विशेष गाड़ी का संचालन 25 व 30 अक्टूबर और एक नवंबर को कुल तीन फेरों में किया जाएगा।