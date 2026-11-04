UPSSSC: कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग परीक्षा 13 नवंबर से, JE भर्ती के आवेदन भी शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में सफल 46,282 अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा 13 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। वहीं, अवर अभियंता (यांत्रिक) के 1156 पदों पर मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।

उधर, होमगार्ड मुख्यालय के नियंत्रणाधीन हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों के साथ प्लाटून कमांडर और ब्लाक आर्गेनाइजर के 295 पदों पर चयन के लिए 22 नवंबर को मुख्य परीक्षा होगी। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 46,282 अभ्यर्थी टाइपिंग की परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए थे। इनकी टाइपिंग की परीक्षा 13 से 26 नवंबर तक होगी। लखनऊ में अयोध्या रोड स्थित कामता के रजत पीजी कालेज परिसर में परीक्षा आयोजित की जाएगी।