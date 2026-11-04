क्लीनिक रजिस्ट्रेशन में घूस मांगने पर बिसरख सीएचसी अधीक्षक निलंबित, डिप्टी सीएम के निर्देश पर कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गौतमबुद्धनगर के बिसरख में क्लीनिक पंजीकरण के नाम पर रुपए मांगने के आरोप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के चिकित्सा अधीक्षक डा. सचींद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि दो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मियों को हटाने के लिए मिशन निदेशक को पत्र भेजा गया है।

बिसरख निवासी क्लीनिक संचालक डा. पवन चौधरी ने ने आरोप लगाया था कि क्लीनिक के पंजीकरण के लिए सीएचसी अधीक्षक डा. सचींद्र मिश्रा ने एक लाख रुपए की घूस की मांग की। शिकायत के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।