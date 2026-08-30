जन्माष्टमी पर मथुरा-बरसाना के लिए लखनऊ से चलेंगी 6 AC बसें, देखें किराया और टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा की यात्रा सुगम करा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आगरा, मथुरा और बरसाना के लिए अभी छह वातानुकूलित बसें चल रही हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त एसी बसों की सेवा शुरू की जाएगी।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी चार सितंबर को मनाई जाएगी। आलमबाग बस टर्मिनल से मथुरा जाने का एसी बसों का किराया 889 रुपये है। आलमबाग से हर घंटे आगरा के लिए वाया एक्सप्रेसवे साधारण बसें चलाई जा रही हैं। यात्री आगरा पहुंचकर मथुरा के लिए दूसरी बस से भी जा सकते है। साथ ही मथुरा के लिए सीधे एसी बस भी चलाई गई है।

ये होगा शेड्यूल एसी बसें सुबह नाै बजे बरसाना के लिए, शाम चार बजे, रात आठ, रात 10:30 और रात 11:15 बजे मथुरा के लिए बसें चल रही हैं। आलमबाग से आगरा के लिए सुबह 10, 11 व 12.00 और शाम को छह बजे रवाना होगी, इसमें किराया 777 रुपये देना होगा। आलमबाग से आगरा जाने वाली बसों को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मथुरा और बरसाना तक बसों का विस्तार करने की योजना है।