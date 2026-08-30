जमीन के विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या, लखनऊ में मिला शव

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव दुबग्गा क्षेत्र में मिला है। उन्नाव के निवासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी से लापता थे। धीरेन्द्र प्रताप को फॉर्च्यूनर के अंदर गोली मारी, फिर लाश नहर में फेंकी गई। जमीन की रंजिश में हत्या की आशंका है।

हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव तीन दिन बाद दुबग्गा के सराय प्रेम राज गांव के पास किसान पथ के पास नहर के पास शव मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या कर उनका शव दुबग्गा क्षेत्र में फेंके जाने की आशंका है।

उन्नाव के फतेहपुर चौरासी के राजेपुर के‌ रहने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह को फॉर्च्यूनर में ही गोली मारी गई है।