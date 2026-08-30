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जमीन के विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या, लखनऊ में मिला शव

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:22 PM (IST)

Lucknow Crime: उन्नाव के फतेहपुर चौरासी के राजेपुर के‌ रहने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

घटनास्थल की पड़ताल करती पुलिस, (इनसेट) मुख्यमंत्री के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह

घटनास्थल की पड़ताल करती पुलिस, (इनसेट) मुख्यमंत्री के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह

HighLights

  1. धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान

  2. धीरेन्द्र प्रताप सिंह को फॉर्च्यूनर में ही गोली मारी गई

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव दुबग्गा क्षेत्र में मिला है। उन्नाव के निवासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी से लापता थे। धीरेन्द्र प्रताप को फॉर्च्यूनर के अंदर गोली मारी, फिर लाश नहर में फेंकी गई। जमीन की रंजिश में हत्या की आशंका है। 

हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव तीन दिन बाद दुबग्गा के सराय प्रेम राज गांव के पास किसान पथ के पास नहर के पास शव मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या कर उनका शव दुबग्गा क्षेत्र में फेंके जाने की आशंका है।

उन्नाव के फतेहपुर चौरासी के राजेपुर के‌ रहने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह को फॉर्च्यूनर में ही गोली मारी गई है।

Dhirendra With Rajnath

ड्राईवर पर ही विरोधियों के साथ मिलकर जमीन की रंजिश में हत्या कराने का शक है। धीरेन्द्र के साथ दो गनर तैनात हैं, इनमें से एक की तबीयत खराब थी और दूसरा अवकाश पर था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में गवाह थे। इसी कारण धीरेंद्र प्रताप सिंह को सुरक्षा मिली थी।

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