जमीन के विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या, लखनऊ में मिला शव
Lucknow Crime: उन्नाव के फतेहपुर चौरासी के राजेपुर के रहने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
HighLights
धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान
धीरेन्द्र प्रताप सिंह को फॉर्च्यूनर में ही गोली मारी गई
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव दुबग्गा क्षेत्र में मिला है। उन्नाव के निवासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी से लापता थे। धीरेन्द्र प्रताप को फॉर्च्यूनर के अंदर गोली मारी, फिर लाश नहर में फेंकी गई। जमीन की रंजिश में हत्या की आशंका है।
हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव तीन दिन बाद दुबग्गा के सराय प्रेम राज गांव के पास किसान पथ के पास नहर के पास शव मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या कर उनका शव दुबग्गा क्षेत्र में फेंके जाने की आशंका है।
उन्नाव के फतेहपुर चौरासी के राजेपुर के रहने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या जमीन के विवाद में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह को फॉर्च्यूनर में ही गोली मारी गई है।
ड्राईवर पर ही विरोधियों के साथ मिलकर जमीन की रंजिश में हत्या कराने का शक है। धीरेन्द्र के साथ दो गनर तैनात हैं, इनमें से एक की तबीयत खराब थी और दूसरा अवकाश पर था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में गवाह थे। इसी कारण धीरेंद्र प्रताप सिंह को सुरक्षा मिली थी।
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