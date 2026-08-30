बिहार के छपरा में पाटलिपुत्र-लखनऊ ट्रेन पर पथराव, गेट पर बैठा यूपी का यात्री घायल; RPF का एक्शन शुरू

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा कचहरी से छपरा जंक्शन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे बैठे असामाजिक तत्वों की करतूत एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर भारी पड़ी।

पाटलिपुत्र-लखनऊ ट्रेन में सफर कर रहे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी मोहम्मद वकील को अचानक बाहर से आए पत्थर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद रेल पुलिस सक्रिय हुई और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई है।

दरवाजे के पास बैठे यात्री को लगी चोट जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मोहम्मद वकील पाटलिपुत्र-लखनऊ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वह ट्रेन के दरवाजे के समीप बैठे थे। ट्रेन जब छपरा कचहरी और छपरा जंक्शन के बीच पहुंची, तभी अचानक बाहर से पत्थर फेंका गया। पत्थर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्होंने ट्रेन के गार्ड को इसकी सूचना दी।

गार्ड ने रेल कंट्रोल को दी जानकारी यात्री के घायल होने की सूचना मिलने के बाद ट्रेन के गार्ड ने तत्काल रेल कंट्रोल को घटना से अवगत कराया। घायल यात्री ने सिवान में अपना फर्द बयान दर्ज कराया। बाद में फर्द बयान छपरा कचहरी जीआरपी को भेजा गया। इसके आधार पर रेल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।