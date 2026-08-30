मोतिहारी में रास्ते की जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, महादलित बस्ती में तनाव

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। शहर के जानपुल स्थित महादलित बस्ती में रास्ते की जमीन को लेकर शनिवार देर रात दो सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।

मारपीट के दौरान एक भाई ने अपने ही भाई अनुराग पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनुराग की रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद बस्ती में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बताया जाता है कि दोनों भाइयों के बीच रास्ते की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार देर रात इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान एक भाई ने अनुराग पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से अनुराग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई।

स्वजन आनन-फानन में अनुराग को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उपचार शुरू किया, लेकिन रविवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, घटना की जानकारी बस्ती में फैलते ही लोगों की भीड़ जुट गई और तनाव का माहौल बन गया। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। सदर अनुमंडल-वन के पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रास्ते की जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद की बात सामने आई है।