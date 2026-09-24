पूर्वांचल में कारोबार बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, 28 जिलों के युवाओं को मिलेगा बंपर रोजगार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्वांचल के संसाधनों, कारोबारी संभावनाओं को निवेश, रोजगार, और निर्यात के अवसरों में बदलने के लिए सरकार इनेबलिंग डिस्ट्रिक्ट लेड इकोनमिक ग्रोथ (यूपी-एज) परियोजना शुरू करने जा रही है।

विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित पांच वर्ष की इस परियोजना पर 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अब इसकी प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

यूपी-एज परियोजना पूर्वांचल के 28 जिलों के लिए तैयार की गई है। इसमें बुंदेलखंड के सात जिलों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। राज्य की करीब 40 प्रतिशत आबादी पूर्वांचल में रहती है, जबकि राज्य की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 27.6 प्रतिशत है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार यहां प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से 45 प्रतिशत कम है। करीब 80 प्रतिशत कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इसे देखते हुए प्रत्येक जिले की जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

कार्ययोजना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए खेती के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ानी होगी। स्थानीय उत्पादों को बेहतर डिजाइन और पैकेजिंग के साथ देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाकर निर्यात बढ़ाया जा सकता है।