QR कोड से शिकायतें दर्ज करा सकेंगी महिलाएं, निगरानी के लिए लखनऊ में बनेगा कमांड सेंटर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए राज्य महिला आयोग एप तैयार कर रहा है। जल्द ही क्यूआर कोड जारी किया जाएगा, जिसे स्कैन कर महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकेगी। प्रदेशभर में होने वाली शिकायतों और उन पर कार्रवाई की निगरानी के लिए लखनऊ में कमांड सेंटर बनाया जाएगा।

प्रस्तावित व्यवस्था में महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी कार्यालय या अलग माध्यम की तलाश नहीं करनी होगी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक एप्लीकेशन खुलेगा, जिस पर वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगी। शिकायत संबंधित विभाग या अधिकारी तक पहुंचे और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध हो, इसके लिए आनलाइन निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। विशेष सेल शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर नजर रखेगा और जरूरत के अनुसार विभिन्न विभागों से समन्वय करेगा।