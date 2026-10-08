यूपी बनेगा लॉजिस्टिक्स हब: चार जिलों में 14600 करोड़ का होगा निवेश, नई परियोजनाएं को भी मिली मंजूर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने चार नई भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें एक साइलो, दो वेयरहाउसिंग परियोजनाएं और एक लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की स्थापना पीलीभीत, उन्नाव, गौतमबुद्धनगर और अयोध्या में की जाएगी। इन चार परियोजनाओं की मंजूरी के साथ ही उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 तथा पीआईपी नीति के तहत अब तक 75 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।