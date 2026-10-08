यूपी के सरकारी और एडेड स्कूलों में समय पर भरे जाएंगे खाली पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया नया टाइम-टेबल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समयबद्ध ढंग से भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधियाचन भेजने के लिए समय-सारणी निर्धारित कर दी है।

नई समय सारिणी के अनुसार अब प्रति वर्ष एक अप्रैल तक खाली होने वाले सभी पदों की गणना पूरी की जाएगी और इसके बाद 31 मई तक संबंधित भर्ती आयोगों को अधियाचन भेजा जाएगा।

इस संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा किंजल सिंह ने द्वारा शिक्षा निदेशक को जारी निर्देश में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र की समाप्ति के साथ ही संबंधित वर्ष में होने नियत सेवानिवृत्ति प्रभावी हो जाते हैं, साथ में अन्य कारणों से भी पद रिक्त हो सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया के लिए रिक्त पदों की समय से पहचान, आकलन और संबंधित भर्ती आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराना आवश्यक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को भेजा जाएगा। वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर रिक्तियों का विवरण तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।