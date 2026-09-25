जंगल सफारी घूमने वालों की हुई मौज, अब घर बैठे मिलेगी बड़ी सुविधा; टिकट और गेस्ट हाउस को लेकर आया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जंगल की सैर का रोमांच अब टिकट की कतार में लगने की झंझट के बिना मिलेगा। प्रदेश के टाइगर रिजर्व, लायन सफारी और चिड़ियाघरों की टिकट व सफारी बुकिंग को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने की तैयारी है। पर्यटक घर बैठे मोबाइल एप या आनलाइन पोर्टल से अपनी सफारी और प्रवेश टिकट बुक कर सकेंगे। यही नहीं, जंगल के बीच ठहरने के लिए गेस्ट हाउस और हट की बुकिंग भी आनलाइन की जा सकेगी।

प्रदेश सरकार वन्यजीव पर्यटन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रमुख टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों की बुकिंग व्यवस्था को एकीकृत करने जा रही है। इसके लिए ''इंटीग्रेटेड आनलाइन टिकटिंग सिस्टम'' विकसित किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद अलग-अलग स्थानों के लिए अलग पोर्टल या काउंटर तलाशने की जरूरत नहीं होगी।