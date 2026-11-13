यूपी में कैसा रहेगा मौसम? कई जिलों में ठंड की दस्तक के बीच बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड दस्तक दे चुकी है। वहीं, कई हिस्सों में हल्के बादल भी छाए हैं। मौसम के अनुसार,15 नवंबर 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। इसके असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 13 से 19 नवंबर के बीच प्रदेश भर में कोई मौसम संबंधी चेतावनी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम IMD के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों को बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे सप्ताह मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, 13 नवंबर को मौसम शुष्क बना रहेगा और 16 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक पूरे हफ्ते पश्चिमी यूपी में मौसम फिर से साफ रहने का अनुमान है।