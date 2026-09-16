UP Weather Today: बादलों की होगी 'एंट्री' या सताएगी उमस? जानिए आज लखनऊ सहित प्रदेशभर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख एक बार फिर बदलने की दहलीज पर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज (16 सितंबर) पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल मेहरबान हो सकते हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना जताई गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जहां बारिश की बौछारें पड़ेंगी, वहां तापमान गिरकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा। हालांकि, जिन जिलों में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश नहीं होगी, वहां तेज धूप और हवा में मौजूद नमी के चलते तीखी उमस परेशान कर सकती है।

17 और 18 सितंबर को राज्य के पूर्वी व पश्चिमी दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं 19 सितंबर से पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क होने लगेगा और आसमान साफ रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं।