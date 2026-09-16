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UP Weather Today: बादलों की होगी 'एंट्री' या सताएगी उमस? जानिए आज लखनऊ सहित प्रदेशभर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Published: Wed, 16 Sep 2026 07:35 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में आज (16 सितंबर) से मौसम में बदलाव की संभावना है, जहां पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आज बारिश की संभावना है।

  2. बारिश वाले क्षेत्रों में गर्मी से राहत, अन्यत्र उमस बढ़ेगी।

  3. 19 सितंबर से पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क होगा।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख एक बार फिर बदलने की दहलीज पर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज (16 सितंबर) पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल मेहरबान हो सकते हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना जताई गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जहां बारिश की बौछारें पड़ेंगी, वहां तापमान गिरकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा। हालांकि, जिन जिलों में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश नहीं होगी, वहां तेज धूप और हवा में मौजूद नमी के चलते तीखी उमस परेशान कर सकती है।

17 और 18 सितंबर को राज्य के पूर्वी व पश्चिमी दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं 19 सितंबर से पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क होने लगेगा और आसमान साफ रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं।

सावधानी बरतने की अपील 
मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात (बिजली गिरने) के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। किसी भी खुले मैदान, पेड़ या जलभराव वाले स्थान के पास खड़े होने से बचें। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में भारी बारिश का कोई गंभीर अलर्ट नहीं है।

संभावित बारिश वाले जिले
पश्चिमी यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, मथुरा, झांसी और जालौन में बारिश की संभावना है।

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वहीं पूर्वी यूपी में गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, खीरी, प्रयागराज, मिर्जापुर और फतेहपुर में बारिश के आसार हैं।

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