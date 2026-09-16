आज से लखनऊ स्टेशन नहीं आएंगी 14 ट्रेनों, ऐशबाग व उतरेटिया होकर चलेंगी 38 ट्रेनें
लखनऊ स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म 1 से 3 पर ब्लॉक लिया ...और पढ़ें
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लखनऊ स्टेशन पर 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ब्लॉक।
पुनर्विकास कार्य के लिए प्लेटफॉर्म 1-3 पर एयर कॉनकोर्स।
12 ट्रेनें रद्द/अन्य स्टेशनों से, 38 ट्रेनों के मार्ग बदले।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत लखनऊ स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक प्लेटफार्म एक से तीन तक ब्लाक लेगा। इस दौरान एयर कान्कोर्स का काम पूरा किया जाएगा। इन तीन प्लेटफार्मों के ब्लाक के कारण लखनऊ स्टेशन की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
लखनऊ स्टेशन आने वाली 12 ट्रेनें कानपुर, आलमनगर, उतरेटिया स्टेशन पर निरस्त होंगी। लखनऊ-एलटीटी एसी एक्सप्रेस लखनऊ की जगह लखनऊ जंक्शन से चलेगी। रेलवे ने 12 अक्टूबर तक प्रभावित होने वाली ट्रेनों का नोटिफिकेशन मंगलवार देर रात जारी कर दिया है।
दूसरे स्टेशनों पर निरस्त होंगी यह ट्रेनें
- 64701 वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन झांसी-लखनऊ मेमू कानपुर में निरस्त होगी।
- 64702 लखनऊ -वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन झांसी मेमू कानपुर से रवाना होगी
- 54338 शाहजहांपुर-लखनऊ पैसेंजर आलमनगर में निरस्त होगी
- 54332 बालामऊ- लखनऊ पैसेंजर आलमनगर में निरस्त होगी
- 54337 लखनऊ-शाहजहांपुर पैसेंजर आलमनगर से जाएगी
- 54331 लखनऊ-बालामऊ पैसेंजर आलममनगर से आरंभ होगी
- 22683 यशवंतपुर-लखनऊ एक्सप्रेस उतरेटिया पर निरस्त होगी
- 22684 लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस उतरेटिया से आरंभ होगी
- 64212 कानपुर-लखनऊ मेमू मानकनगर स्टेशन पर निरस्त होगी
- 64255 उतरेटिया-कानपुर मेमू मानकनगर से आरंभ होगी
- 15107 बनारस-लखनऊ इंटरसिटी उतरेटिया स्टेशन पर निरस्त होगी
- 15108 लखनऊ-बनारस इंटरसिटी उतरेटिया से आरंभ होगी
- 22121 एलटीटी-लखनऊ एसी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन आएगी
- 22122 लखनऊ -एलटीटी एसी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी
इन ट्रेनों के बदलेंगे स्टेशन
उतरेटिया-आलमनगर होकर चलेंगी यह ट्रेनें
- 14307 प्रयागराज-बरेली एक्सप्रेस
- 14308 बरेली-प्रयागराज एक्सप्रेस
- 14241 प्रयागराज-सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस
- 14242 सहारनपुर-प्रयागराज नौचंदी एक्सप्रेस
- 15073/ 75 त्रिवेणी एक्सप्रेस
- 15074/ 76 त्रिवेणी एक्सप्रेस
- 13037 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस
- 13038 देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस
- 13257 दानापुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 13258 आनंद विहार-दानापुर एक्सप्रेस
- 14523 बरौनी-अंबाला एक्सप्रेस
- 14524 अंबाला-बरौनी एक्सप्रेस
- 15127 बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
- 15128 नई दिल्ली-बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
- 15119 बनारस-देहरादून जनता एक्सप्रेस
- 15120 देहरादून-बनारस जनता एक्सप्रेस
- 14229 प्रयागराज संगम-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस
- 14230 योगनगरी ऋषिकेश-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस
ऐशबाग होकर चलेंगी यह ट्रेनें
- 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस
- 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
- 15636 गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस
- 15635 ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस
- 15668 कामाख्या -गांधीधाम एक्सप्रेस
- 15667 गांधीधाम-कामाख्या एक्सप्रेस
- 12572 आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस
- 12596 आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस
- 12571 गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 12595 गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 12555 गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस
- 12556 बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस
- 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस
- 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस
- 15025 मऊ-आनंद विहार एक्सप्रेस
- 15026 आनंद विहार-मऊ एक्सप्रेस
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