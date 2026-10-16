UP Weather: आज लखनऊ और पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के आसार, 14 जिलों में वज्रपात व ओलावृष्टि का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गुरुवार को सुबह मौसम बदला। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा और बिजनौर समेत कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवा के साथ कहीं-कहीं हल्की वर्षा भी हुई। लखनऊ में शाम करीब छह बजे उतरेठिया और वृंदावन कालोनी समेत कई जगह छिटपुट बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को लखनऊ और आसपास के अलावा पूर्वी एवं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन शनिवार से प्रदेशभर में मौसम फिर करवट लेगा और तेज धूप निकलेगी। लगभग 14 जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है।