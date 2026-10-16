LDA के उद्यान अधिकारी से छीनी सभी अहम जिम्मेदारियां, मेन पार्कों-परियोजनाओं से जुड़े कामों से हटाया; निलंबन की तैयारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए के उद्यान अधिकारी शशि कुमार भारती को निलंबित करने की तैयारी है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने उन्हें शहर के प्रमुख पार्कों और परियोजनाओं से जुड़े अहम कामों से हटा दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर निलंबन सहित अनुशासनिक कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति हो सकती है।

असल में, गोमती रिवरफ्रंट के उस हिस्से में तोड़फोड़ की गई जिसकी सीबीआइ जांच चल रही है। आरोप है कि तलवार टेंट हाउस ने अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए यहां बने लाइब्रेरी, फाउंटेन, रिटेनिंग वाल और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।