विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, सरकार ने तैयार किया तीन लाख करोड़ का महा प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कृषि उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के बैंक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अब 3.03 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरित करेंगे। केंद्र सरकार ने पहले निर्धारित 2.78 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य में 25 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश में कार्यरत बैंकों को संशोधित लक्ष्य दे दिए गए हैं।

चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि उद्यम और उद्यान सहित संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्रदेश में 2.78 लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष के छह माह बीतने के बाद इस अक्टूबर में वित्त मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 3.03 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अधिक किसानों को कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार भी बैंकों पर दबाव बना सकेगी।