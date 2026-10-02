Weather Today: लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ बदलेगा मौसम, उमस करेगी परेशान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Update: अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई पूरी होने के साथ बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से थम जाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के शेष हिस्सों से भी मानसून अगले दो-तीन दिनों में विदा हो जाएगा।

शुक्रवार से पूरब से पश्चिम तक लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने के पूर्वानुमान हैं। दिन के तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। दोपहर में धूप तेज होगी, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में तापमान में अचानक बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, बल्कि धूप निकलने के कारण दिन के समय उमस और गर्मी दोबारा महसूस हो सकती है।