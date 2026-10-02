Weather Today: लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ बदलेगा मौसम, उमस करेगी परेशान
उत्तर प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई पूरी होने वाली है, जिसके बाद बारिश थम जाएगी और मौसम शुष्क रहेगा। ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई जल्द पूरी होगी।
बारिश थमने के बाद मौसम शुष्क होगा, तापमान बढ़ेगा।
अक्टूबर की शुरुआत में दिन में उमस और गर्मी रहेगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Update: अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई पूरी होने के साथ बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से थम जाएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के शेष हिस्सों से भी मानसून अगले दो-तीन दिनों में विदा हो जाएगा।
शुक्रवार से पूरब से पश्चिम तक लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने के पूर्वानुमान हैं। दिन के तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। दोपहर में धूप तेज होगी, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में तापमान में अचानक बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, बल्कि धूप निकलने के कारण दिन के समय उमस और गर्मी दोबारा महसूस हो सकती है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल पांच अक्टूबर तक मध्य एवं पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी जिलों में भी मौसम साफ रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि के आसार हैं। गुरुवार को लखनऊ में अधिकतम पारा 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
अयोध्या में अधिकतम पारा 33.5 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बदायूं और देवरिया में 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। अन्य जिलों में भी अधिकतम पारा सामान्य के आसपास बना रहा।
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राजधानी में शुक्रवार को दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है, लेकिन रात के पारे में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, छह और सात अक्टूबर को मौसम फिर बदलेगा और पूर्वी व पश्चिमी यूपी के करीब 45 जिलों में छिटपुट बरसात हो सकती है। इसके बाद रात के तापमान में और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं।
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