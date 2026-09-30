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UP Weather Today: लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान

By Mahendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
Published: Wed, 30 Sep 2026 07:24 AM (GMT+05:30)

मानसून कमजोर होने के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में ...और पढ़ें

तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती वृद्धि। जागरण

 तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती वृद्धि। जागरण

HighLights

  1. मानसून कमजोर, उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह शुष्क मौसम रहेगा।

  2. तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

  3. 3 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून की विदाई के पूरे आसार।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानसून कमजोर हो गया है। बुधवार से एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्व से लेकर पश्चिमी जिलों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।

इस दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बरसात हो सकती है। तीन अक्टूबर से प्रदेश से मानसून की विदाई के पूरे आसार हैं।

मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पांच अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि बुधवार को कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अवध के जिलों में बुधवार से ही अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम यानी 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दोपहर में रह-रहकर धूप खिली, लेकिन बादलों की आवाजाही से धूप का असर नहीं रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान कानपुर नगर में सर्वाधिक 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

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प्रयागराज में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सिंह के अनुसार गुरुवार व शुक्रवार को भी प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

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