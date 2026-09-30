UP Weather Today: लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानसून कमजोर हो गया है। बुधवार से एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्व से लेकर पश्चिमी जिलों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।

इस दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बरसात हो सकती है। तीन अक्टूबर से प्रदेश से मानसून की विदाई के पूरे आसार हैं। मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पांच अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि बुधवार को कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अवध के जिलों में बुधवार से ही अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।