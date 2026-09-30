मॉडल सिटी बनेंगे लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत छह शहर; कचरा प्रबंधन और सफाई पर होगा विशेष जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्र सरकार की प्रगति-50 पहल में प्रदेश के छह प्रमुख शहरों आगरा, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी को शामिल किया गया है। इन शहरों में अब सामान्य साफ-सफाई से आगे बढ़कर ठोस कचरा प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, स्वच्छता और नागरिक भागीदारी को परिणाम आधारित तरीके से मजबूत किया जाएगा।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रगति-50 पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत देश के 24 राज्यों के 50 शहरों को स्वच्छता के माडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें तकनीक आधारित निगरानी और परिणाम आधारित आकलन को प्रमुख आधार बनाया गया है।