यूपी में बारिश बनी बाधा, टल गई पुलिस भर्ती की दौड़; अब 8 अक्टूबर को होगी PET परीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में वर्षा के कारण बदलाव किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहली अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब नौ केंद्रों पर आठ अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार जिन नौ केंद्रों पर परीक्षा की तारीख बदली गई है।

उनमें 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर, आठवीं वाहिनी पीएसी बरेली, नौवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर, 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ और 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर शामिल हैं।