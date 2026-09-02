UP Weather Today: लखनऊ में खूब बरसे बादल, 20 जिलों में आज व कल भारी वर्षा का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में मंगलवार को बादल जमकर बरसे। दिनभर बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर में करीब दो बजे डेढ़ घंटे तक कई इलाकों में बारिश होने से सड़कों और कालोनियों में घुटनों तक जलभराव हो गया। पिछले तीन-चार दिन से रुक-रुककर हो रही वर्षा से तापमान में गिरावट आई और उमसभरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के करीब 20 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, लखनऊ में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रहने के बाद दोपहर में करीब दो बजे आसमान काला हो गया और दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज बिजली कड़कने के बीच वाहन चालकों को हेडलाइट और डिपर जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ीं। शहीद पथ, कमता तिराहा, पालीटेक्निक, आलमबाग, कानपुर रोड और बुद्धेश्वर चौराहा समेत पूरे शहर में डेढ़ घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा। शाम साढ़े पांच बजे तक लखनऊ में 59 मिमी बारिश रिकार्ड की गई।