मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी के इन जिलों में 4 सितंबर तक भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य में पहली से चार सितंबर तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही आईएमडी ने कई जिलों में आकस्मिक बाढ़ और वज्रपात की आशंका भी जताई है। राहत आयुक्त कार्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलों को अलर्ट जारी किया है।

राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और आगरा समेत कई जिलों में भारी वर्षा की आशंका है।

वहीं, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज में आकस्मिक बाढ़ की संभावना है। पूर्वांचल, मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिलों में वज्रपात का अलर्ट है। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जलौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा,