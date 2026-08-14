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    UP Weather Today: पूर्वी यूपी में आज से भारी बारिश, लखनऊ-कानपुर सहित 35 जिलों में वज्रपात का अलर्ट

    By Vikash Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:21 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ठिठके मानसून के बाद अब शुक्रवार से पूर्वी यूपी में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। लखनऊ, कानपुर सहित 45 जिलों में गरज ...और पढ़ें

    गोरखपुर में झमाझम वर्षा के बीच गुजरते लोग। जागरण

    गोरखपुर में झमाझम वर्षा के बीच गुजरते लोग। जागरण

    HighLights

    1. शुक्रवार से पूर्वी यूपी में भारी बारिश की शुरुआत होगी।

    2. लखनऊ, कानपुर समेत 45 जिलों में वज्रपात का अलर्ट।

    3. अगस्त में अब तक यूपी में 24% कम बारिश दर्ज।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के अधिकतर जिलों में पिछले चार-पांच दिनों से मानसून ठिठक गया है। राजधानी समेत लगभग 40 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बीच-बीच में हुई धूप ने उमस बढ़ा दी है। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा तो गुरुवार को भी राहत नहीं मिली।

    दिनभर आसमान साफ रहने के कारण अधिकतम पारा 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार से 17 अगस्त तक पूर्वी यूपी से पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के जिलों प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी से होगी।

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि शुक्रवार को प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी और अयोध्या समेत 25 जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। इसके अलावा लखनऊ और कानपुर सहित 45 जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

    शनिवार का बारिश का असर लखनऊ और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में देखने को मिलेगा। शुक्रवार को करीब 40 जिलों में दिन का पारा सामान्य से अधिक रिकार्ड किया गया।

    अगस्त में अब तक पूर्वी यूपी में 31 प्रतिशत कम बारिश
    मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त पहले सप्ताह में मानसून की सक्रियता रही, लेकिन दूसरे सप्ताह में कमजोर पड़ने से सामान्य से कम बरसात हुई। एक से 13 अगस्त तक पूर्वी यूपी में 489.4 मिमी वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन 31 प्रतिशत कम 335.6 मिमी बारिश हुई।

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    वहीं, पश्चिमी यूपी में इस दौरान सामान्य से सिर्फ 11 प्रतिशत कम वर्षा हुई। प्रदेश की बात करें तो 13 दिनों में यूपी में सामान्य से 24 प्रतिशत बादल कम बरसे हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने अगले चार-पांच दिनों में राज्यभर में भारी बारिश की संभावना जताई है।