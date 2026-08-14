यूपी के 18 और उत्तराखंड के एक जिले से गुजरेगा पानीपत-गोरखपुर हाईवे कॉरिडोर, अलाइनमेंट को NHAI की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रदेश के सबसे लंबे प्रवेश नियंत्रित नेशनल हाईवे कारिडोर शामली-गोरखपुर के एलाइनमेंट (संरेखड़) को स्वीकृत कर दिया है। पानीपत से शामली होते हुए गोरखपुर तक प्रस्तावित यह हाईस्पीड ग्रीनफील्ड हाईवे प्रदेश के 18 जिलों के साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार से होकर गुजरेगा।

प्रदेश में दो फेज में इसका निर्माण किया जाएगा। निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना भी स्वीकृति के लिए एनएचएआई मुख्यालय को भेज दी गई है, उम्मीद है कि इसे भी जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। एनएचएआई लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल ने बताया है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले इस हाईवे कारिडोर के एलाइनमेंट को प्राधिकरण मुख्यालय ने स्वीकृति दे दी है। इस हाईवे की स्पीड 100 किमी प्रति घंटे की होगी। हाईवे चार लेन का बनाया जाएगा जिसे बाद में छह लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।