यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? फिर होगी भारी बारिश या निकलेगी धूप, IMD ने दिया ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वहीं, कई जिलों में भारी बारिश से धान की फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आने दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। किसी इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को लखनऊ में 0.9 मिमी और पूरे प्रदेश में औसतन 7.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में चक्रवात अर्नब का असर रहा। हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आने वाले दिनों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके साथ ही, कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। IMD ने पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बारिश को लेकर अपडेट दिया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल: प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच कई इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, 3 नवंबर से 6 नवंबर 2026 के बीच मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की अनुमान है।