यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? कई जिलों में बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ कई इलाकों में बारिश की संभावना है।
HighLights
पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की चेतावनी, 29 अक्टूबर को बारिश संभव।
पूर्वी यूपी में 28-29 अक्टूबर को हल्की से भारी बारिश का अनुमान।
किसानों को फलों और सब्जियों की फसल बचाने की सलाह दी गई।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके साथ ही, कई इलाकों में छिटपुट बारिश का भी अनु्मान है।
IMD के अनुसार, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इलाके में बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान फलों के बागों और सब्जियों के खेतों को नुकसान से बचाने के लिए किसानों को सलाह दी गई है।
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, कई स्थानों पर छिटपुट बारिश का भी अनुमान है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 25 से 29 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके साथ ही, पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश: यूपी के पूर्वी हिस्से में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 28 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2026 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
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