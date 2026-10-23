यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? कई जिलों में बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके साथ ही, कई इलाकों में छिटपुट बारिश का भी अनु्मान है।

IMD के अनुसार, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इलाके में बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान फलों के बागों और सब्जियों के खेतों को नुकसान से बचाने के लिए किसानों को सलाह दी गई है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, कई स्थानों पर छिटपुट बारिश का भी अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 25 से 29 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके साथ ही, पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।