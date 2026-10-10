उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा कल का मौसम? पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश के आसार, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में निचले वायुमंडल में हवा का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 अक्टूबर और 14 से 16 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं, 10, 12 और 13 अक्टूबर के दौरान राज्य के इसी हिस्से में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में अब तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क बने रहने का अनुमान जताया गया है। इस बीच तापमान में भी वृद्धि होगा।