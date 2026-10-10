यूपी की सड़कों पर उतरा एक और 'महाट्रक', 162 पहियों पर लेकर चल रहा विशालकाय न्यूक्लियर टरबाइन

संवाद सहयोगी, बागपत। हरिद्वार से न्यूक्लियर पावर प्लांट की टरबाइन लेकर रोहतक जा रहा 162 टायरा ट्रक की एनएचएआइ की गाइडलाइन के अनुसार परमिट नहीं होने पर एक्सप्रेस-वे के मवीकलां बूथ पर रोक दिया गया। देर रात तक टरबाइन के साथ चल रहे स्टाफ के लोग अधिकारियों से वार्ता करने में लगे रहे। ट्रक के खड़े होने से अन्य वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी।

शुक्रवार दोपहर भारी भरकम लोहे का टरबाइन लदा बड़ा ट्रक दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडाेर से होकर मवीकलां में दिल्ली हाईवे पर उतरा। यहां से ट्रक को चालक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के टोल बूथ पर लेकर पहुंचा, जहां स्टाफ ने उसे रोक दिया।

ट्रक में लगे हैं 162 टायर, साथ चल रहा 15 लोगों का स्टाफ ट्रक के रुकने के बाद स्टाफ ने किनारे पर डेरा डाल लिया। ट्रक चालक राजपाल सिंह ने बताया कि वह दो दिन पहले हरिद्वार से लदी न्यूक्लियर पावर प्लांट की टरबाइन लेकर रोहतक के लिए निकला था।

दो दिन में वह यहां तक पहुंचा है। यहां पहुंचने पर परमिट नहीं होने के कारण उसे रोका गया है। टरबाइन लदे ट्रक में 162 टायर हैं, इसके साथ ही 15 लोगों का स्टाफ चल रहा है। बेहद कम गति से वाहन चलने के कारण दो दिन में यहां तक पहुंचा है।