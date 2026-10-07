यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम प्रणालियों के तहत, निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका सीधा असर राज्य के मौसम पर पड़ रहा है।

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, 7 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, 8 से 9 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश या हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं।