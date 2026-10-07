यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 7 से 10 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है, ...और पढ़ें
HighLights
पूर्वी यूपी में 7 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना।
पश्चिमी यूपी में 7 अक्टूबर को आंधी-तूफान, तेज हवाएं।
नागरिकों को खराब मौसम में सावधानी बरतने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम प्रणालियों के तहत, निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका सीधा असर राज्य के मौसम पर पड़ रहा है।
पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, 7 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, 8 से 9 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश या हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं।
पश्चिमी यूपी में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार (जो बढ़कर 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है) से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। 8 से 10 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं छिटपुट बारिश या हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं। इसके बाद 11 से 13 अक्टूबर के दौरान राज्य में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है।
आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी
भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण खड़े पौधों, कमजोर ढांचों और कच्चे मकानों/दीवारों को मामूली नुकसान पहुंच सकता है। जलभराव और तेज बारिश से सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
मौसम विभाग ने लोगों को बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लेने, बिजली के उपकरणों को अनप्लग करने और मौसम की जानकारी पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है।
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