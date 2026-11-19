जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने अकवान नामक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में फिर बड़े बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 नवंबर से हवाओं की दिशा बदल सकती है। इससे 21 और 22 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर प्रदेश के तापमान पर भी दिखाई देगा। बारिश के बाद आसमान साफ होने और ठंडी हवाओं के दोबारा प्रभावी होने से न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है।

वहीं, गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 28.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कानपुर (शहर) में न्यूनतम तापमान 9.4 और अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरदोई का न्यूनतम तापमान 10.0 अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस और अयोध्या का न्यूनतम तापमान 11.0 व अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, आने वाले दिनों में रात के साथ सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ सकता है। खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ठिठुरन महसूस हो सकती है।

