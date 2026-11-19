यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: चक्रवाती तूफान 'अकवान' के असर से नवंबर को बारिश के आसार, बढ़ेगी ठिठुरन
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से उत्तर प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। 21-22 नवंबर को पूर्वी यूपी में बारिश और तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में घना कोहरा भी छा सकता है।
HighLights
चक्रवाती तूफान 'अकवान' से यूपी में बदलेगा मौसम।
पूर्वी यूपी में 21-22 नवंबर को बारिश की संभावना।
बारिश के बाद तापमान में गिरावट, बढ़ेगी ठिठुरन।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने अकवान नामक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में फिर बड़े बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 नवंबर से हवाओं की दिशा बदल सकती है। इससे 21 और 22 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।
मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर प्रदेश के तापमान पर भी दिखाई देगा। बारिश के बाद आसमान साफ होने और ठंडी हवाओं के दोबारा प्रभावी होने से न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है।
वहीं, गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 28.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कानपुर (शहर) में न्यूनतम तापमान 9.4 और अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरदोई का न्यूनतम तापमान 10.0 अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस और अयोध्या का न्यूनतम तापमान 11.0 व अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, आने वाले दिनों में रात के साथ सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ सकता है। खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ठिठुरन महसूस हो सकती है।
पूर्वी जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक, 21 नवंबर से पूर्वी यूपी के मौसम में बदलाव आएगा। 21 और 22 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। विशेष रूप से 21 नवंबर को पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
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दूसरी ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसके बाद 22 व 23 नवंबर को पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों हिस्सों में कुछ जिलों में घना कोहरा छा सकता है।
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