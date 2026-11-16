उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? ठंड की दस्तक के साथ कोहरे का कहर, कई जिलों में बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ठंड दस्तक दे दी है। कई हिस्सों में तापमान कम होने के साथ कोहरे का भी दौर जारी हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आने वाले दिनों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है।

बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। वहीं, पश्चिमी यूपी के बरेली जिले में विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई, जिससे सुबह के समय जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। यूपी में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में आने वाले दिनों यानी 16 से 18 नवंबर के बीच पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन 17 से 22 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रह सकता है।