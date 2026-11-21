राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत पहला विशेष अभियान शनिवार को मतदान केंद्रों पर आयोजित किया गया। लोगों ने केंद्रों पर पहुंचकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचा। जिनके नाम सूची में नहीं थे, उन्होंने मतदाता बनने के लिए फार्म भरे।

अभियान रविवार को भी प्रदेश में चलेगा। सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 से शाम चार बजे तक ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ ही मतदाता बनने, नाम हटवाने और संशोधन कराने के फार्मों के साथ मौजूद रहेंगे।

एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। इस बीच मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष अभियान दिवस 22 नवंबर (रविवार), 28 नवंबर (शनिवार) और 29 नवंबर (रविवार) को भी आयोजित होंगे।