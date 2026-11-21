राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ कार्यालय को जल्द नया भवन मिलेगा। आइटी सिटी, चक गंजरिया के पास करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर 60 करोड़ की लागत से कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) इसकी निर्माण एजेंसी होगी। ईडी के निदेशक राहुल नवीन सोमवार सुबह को प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

ईडी निदेशक रविवार से दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। सोमवार को नए कार्यालय भवन के लिए भूमि पूजन करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनके दौरे को नए कार्यालय भवन के निर्माण के साथ लखनऊ जोन में चल रही जांचों की समीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।