राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बदलती जरूरतों के अनुरूप राज्य कर विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को अपर आयुक्त धनंजय शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिपिक संवर्ग के कुछ पदों में पुनर्निर्धारण के साथ प्रस्तावित नए ढांचे को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गयी। अब सोमवार को समिति की अंतिम बैठक होगी, जिसके बाद संस्तुतियां कार्मिक विभाग को भेजी जाएंगी।

जीएसटी आफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कैडर पुनर्गठन का मुद्दा उठाया था। प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह विशेन और महामंत्री मनोज मिश्र ने पदोन्नति के बाद तैनाती और स्थानांतरण में देरी तथा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ नहीं मिलने से कामकाज प्रभावित होने का उल्लेख किया था।

इस पर मुख्यमंत्री ने मांगों के निस्तारण पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद शनिवार को अपर आयुक्त की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कैडर पुनर्गठन के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। इसमें लिपिक संवर्ग के कुछ पदों के संशोधन के सुझाव पर सहमति बनी।