यूपी में वीबी-जी राम जी के कार्यों का होगा डिजिटल सत्यापन, 15 दिनों में निस्तारित करनी होंगी शिकायतें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वीबी-जी राम जी योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब कार्यस्थलों से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल निगरानी में होगी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक कार्य का डिजिटल सत्यापन कराने और श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना से संबंधित सभी शिकायतों का अधिकतम 15 दिनों में निस्तारण करने को भी कहा।