यूपी चुनाव: संजय निषाद के बाद ओपी राजभर फिर अनुप्रिया से मिलेंगे अमित शाह, परखेंगे सहयोगी दलों की तैयारियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 में प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ गृहमंत्री अमित शाह जहां पार्टी संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने में जुटे हैं, वहीं उनकी नजर सहयोगी दलों पर भी है।

निषाद पार्टी के मुखिया और मंत्री संजय निषाद से मुलाकात के बाद अब वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मिलेंगे। इसके बाद अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल उनसे चुनाव की तैयारियों तथा सीटों पर चर्चा के लिए मिलेंगी। इस कवायद का उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर चुनावी नतीजे हासिल करना है। संजय निषाद से मुलाकात कर लिया तैयारियों का जायजा शुक्रवार को दिल्ली में शाह से मुलाकात के दौरान संजय ने विधान सभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने निषाद बहुल उन सीटों पर पार्टी की दावेदारी रखी, जहां भाजपा लंबे समय से जीत हासिल नहीं कर सकी है। निषाद के अनुसार, भाजपा को प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की पूरी जानकारी है। फिलहाल सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बारे में दिसंबर में बातचीत होगी।

सुभासपा अध्यक्ष राजभर ने भी शाह से समय मांगा है। इस मुलाकात में राजभर उन 33 सीटों की सूची सौंपेंगे, जहां सुभासपा अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। सुभासपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर के मुताबिक शाह ने सप्ताहभर में बुलाने का आश्वासन दिया है।

अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल भी शाह से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात 15 दिनों के अंदर होगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले विधान सभा चुनाव में गठबंधन के तहत भाजपा ने अपना दल (एस) को 18 सीटें दी थीं। इनमें से पार्टी ने 12 सीटें जीतीं। इसके बाद हुए उपचुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट पर भी पार्टी को जीत मिली।