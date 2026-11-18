राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को विस्तार देने के लिए अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर पर्यटन सर्किट विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के नीम करौरी बाबा सर्किट को उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम तक विस्तारित करने और महाभारत सर्किट को भी पड़ोसी राज्य के प्रमुख स्थलों से जोड़ने का प्रस्ताव है।

इसके लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) की रूपरेखा तैयार हो रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसकी तैयारी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को पर्यटन निदेशालय में हुई बैठक में पर्यटन मंत्री ने निर्देश दिए कि क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर कर सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। विभाग के पर्यटन अनुसंधान, आंकड़ा एवं दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ के माध्यम से शोधार्थियों की तैनाती का प्रस्ताव रखा गया।

पर्यटन स्थलों पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शिलालेखों पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश भी दिए गए। अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि शिलालेखों पर लिखी जाने वाली सामग्री विभागीय समिति से जांच के बाद ही अंतिम रूप में तैयार की जाए।