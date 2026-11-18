राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बागपत के पुरा महादेव क्षेत्र स्थित हरिया खेड़ा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने बुधवार को विकास व संचालन की संशोधित शर्तों को स्वीकृति दे दी है। करीब 300 करोड़ रुपसे की लागत से विकसित होने वाले इस सेंटर में योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। एक साथ लगभग 10 हजार साधकों के योगाभ्यास की क्षमता होगी।

अब केंद्र के वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा। चयन में योग एवं वेलनेस सेंटर के संचालन, योग कार्यक्रमों के आयोजन, योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण और वित्तीय क्षमता के साथ विकास संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

केंद्र में भोजनालय, कैफे और प्राथमिक उपचार जैसी सहायक सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी। परियोजना के लिए वर्तमान में उपलब्ध 65.815 हेक्टेयर भूमि पर निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद स्वीकृतियों, वित्तीय व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 45 महीने का समय निर्धारित किया गया है।

पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर परिसर की भूमि, भवन और स्थायी आधारभूत संरचना का स्वामित्व पर्यटन विभाग के पास ही रहेगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस केंद्र के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी, खानपान, परिवहन, रखरखाव और स्थानीय आपूर्ति से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।