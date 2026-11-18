राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मोबाइल, लैपटाप और टीवी में इस्तेमाल होने वाले चिप प्रदेश में बनेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-28 में बन रही सेमीकंडक्टर इकाई के लिए प्रदेश सरकार 145.71 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देगी।

बुधवार को कैबिनेट ने यह धनराशि यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे कंपनी को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और प्लांट का निर्माण तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

यह परियोजना एचसीएल समूह और ताइवान की इलेक्ट्रानिक्स कंपनी फाक्सकान के संयुक्त उपक्रम मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की है। करीब 3700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट में तैयार चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटाप, टैबलेट और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों में होगा। इसके वर्ष 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।