राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की पायलट परियोजना के तहत 10 नगरीय निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा करने के बाद अब स्थलीय सत्यापन शुरू किया गया है। इन निकायों में अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर शामिल हैं। निकायों में फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है।

राजस्व परिषद ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला व निकाय स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई हैं। हैदराबाद और मसूरी से इसके लिए 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।