जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत में शनिवार को राजधानी की सड़कें सांस्कृतिक रंगों और रोशनी से जगमगा उठीं। दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सड़क के दोनों ओर बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई थीं। रोशनी से नहाए शहर में लोककलाओं की छटा ने स्वागत को यादगार बना दिया।

प्रधानमंत्री के काफिले के स्वागत के लिए एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के विद्यार्थी भी पूरे उत्साह के साथ सड़क किनारे कतारबद्ध खड़े रहे। हाथों में तिरंगा लिए विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरा, विद्यार्थियों ने तिरंगा लहराकर उनका अभिवादन किया।