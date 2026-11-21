जागरण संवाददाता, बलरामपुर। पंजाब नेशनल बैंक नहर बालागंज शाखा में हुई धोखाधड़ी के मामले में आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है। मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी समेत अन्य के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है।

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त यशवंत कुमार पुत्र बाढ़ू निवासी ग्राम रसूलपुर हमीदपुर थाना घोषी जनपद मऊ के विरुद्ध कुर्की की उद्घोषणा की है। नियत तिथि में आरोपित के न्यायालय में उपस्थित न होने पर उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।