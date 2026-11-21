संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। रामनगर चौक के पास अवैध रूप से संचालित अवैध स्पा सेंटर में संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा नेता के भाई की मौत हो गई। स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए सेंटर के संचालक और मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया है। बताया कि सेंटर मऊ और बलिया के लोग चलाते हैं। मौके पर मिले बलिया के प्रवीण नामक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है।

खबर है कि यह अवैध कारोबार पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन जांच तक नहीं की गई। इस तरह के अवैध सेंटर जिला मुख्यालय से ग्रामीणांचल तक संचालित हैं। इनमें देह व्यापार की आशंका भी स्थानीय लोग जता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे स्वजन ने नौकरी व मुआवजा की मांग को लेकर आरोपुर बाजार में मार्गजाम कर दिया।



आलापुर के बहरामपुर निवासी अजय निषाद शुक्रवार को रामनगर चौक में गन्ना बेचने गए थे। शाम को वह स्पा सेंटर मसाज कराने पहुंचे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। कर्मचारियों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले गए। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

ग्रामीणों ने किया विरोध मृतक के भाई और भाजपा पिछड़ा मोर्चा कार्यसमिति के सदस्य सुनील निषाद का आरोप है कि स्पा सेंटर का मैनेजर उनके भाई पर बार-बार रुपये देने का दबाव बना रहा था, जिससे वह तनाव में थे। सुनील के अनुसार, अजय ने सेंटर पर मोबाइल से आनलाइन रुपये भेजे थे। इसके 25 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने मौत के लिए सेंटर के संचालक और मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस की कारगुजारी से नाराज स्वजन और ग्रामीणों ने विरोध किया।