जागरण टीम, लखनऊ। सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। शादी समारोह से लौट रहे लोगों की वैन को सामने से आ रही होंडा सिटी ने ऐसी टक्कर मारी कि तीन लोगों की जान चली गई और आठ लोग घायल हो गए।

हादसा शनिवार देर रात करीब एक बजे मलिहाबाद-मोहान रोड पर पुरवा गांव के पास हुआ। टक्कर के बाद होंडा सिटी का चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस कार चालक की तलाश में दबिश दे रही है। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र स्थित कुइयां मदारपुर गांव के लोग रहीमाबाद के दौलतपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर मारुति ओमनी वैन से घर लौट रहे थे। वैन में चालक समेत कई लोग सवार थे। इसी दौरान मोहान की तरफ से आ रही होंडा सिटी कार ने पुरवा गांव के पास वैन में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए।

उपचार के दौरान तोड़ा दम स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद पहुंचाया। वहां वैन चालक रामजी उर्फ अमित कुमार और आठ वर्षीय प्रिया को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रिया की मां मायादेवी ने ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।