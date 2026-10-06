उत्तर प्रदेश में यू-डायस डेटा में 22 लाख छात्रों का अंतर, जांच के दायरे में गोरखपुर समेत 10 जिले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कक्षा एक से 12वीं तक विद्यार्थियों के पंजीयन में 22,17,638 का अंतर सामने आया है। सभी तरह के प्रबंधन वाले (निजी व सरकारी) विद्यालयों में पिछले वर्ष 4,24,88,896 विद्यार्थियों का नामांकन था, जबकि इस वर्ष अभी तक 4,02,71,258 विद्यार्थियों का ही डाटा दर्ज हुआ है।

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यू-डायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन) पर दिसंबर तक डाटा दर्ज होने के बाद ही विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नामांकित विद्यार्थियों का पूरा डाटा यू-डायस पर दर्ज कराने पर जोर है। यू डायस पर अभी तक जो डाटा भरा गया है, उसमें बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में 16,28,499 और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में 5,89,139 का अंतर है।

गोरखपुर, आजमगढ़, गोंडा, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, आगरा, देवरिया, कुशीनगर और प्रतापगढ़ में यह अंतर अधिक है। इन जिलों में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालयवार समीक्षा कर अंतर कम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में डाटा भरने की गति धीमी होने पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने नाराजगी जताई है। विकासखंड स्तर पर कैंप लगाकर बेसिक शिक्षा अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षकों से डाटा को शुद्ध, त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाने को कहा गया है।