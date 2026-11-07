ओवरलोड बसों को एक्सप्रेसवे पर नहीं मिलेगी एंट्री, मेरठ समेत यूपी के इन पांच जिलों में अफसर करेंगे निगरानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारों पर घर लौटने की जल्दबाजी में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बसें चलाने वालों पर परिवहन विभाग ने सख्ती की है। एक्सप्रेसवे पर तय क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और बसों की छत पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों के खिलाफ सात नवंबर को विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने पांच जिलों मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, लखनऊ और गाजीपुर के प्रवर्तन अधिकारियों को मौके पर रहकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली, छठ पूजा और भाई दूज के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की ओर यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है।